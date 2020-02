KDY: Úterý 18. února, 19-21

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: Od 349 Kč

Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena – Lili. A Greta se ve své lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Světová premiéra dramatizace knihy Davida Ebers-hoffa, kterou proslavil stejnojmennný oscarový film s Alicií Vikander a Eddiem Redmaynem v hlavních rolích, je pro Fidlovačku událostí sezony. Režie se ujal jeden z neoriginálnějších mladých režisérů současnosti Jakub Čermák a do hlavních rolí obsadil Daniela Krejčíka, Petru Horváthovou, Jiřího Korna a Anetu Krejčíkovou.

Představení není vhodné pro diváky do 15 let.

Upozornění pro epileptiky: během představení se v divadle používá stroboskop.