Tip na úterý 17. září: Rodičovská debata u kulatých stolů

Ženy (i muži) na mateřské a rodičovské dovolené získávají nové dovednosti, mají skvěl time management, jsou spolehlivé a výkonné, musejí se vyrovnávat se změnami, být flexibilní a prokázat dobré organizační schopnosti. Přesto při nástupu do práce čelí řadě předsudků a mnohdy se nedostanou ani k pohovoru. Veřejně prospěšná organizace Business&Professional Women CR (BPW CR) se rozhodla rodiče, kteří se vracejí do práce podpořit, a to formou speed mentorignu u Kulatých stolů.

Debata u kulatých stolů | Foto: MČP4