Autokino Strahov dnes… Palm Springs

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Americká komedie. Bezstarostný pohodář Nyles (Andy Samberg) se na opulentní kalifornské svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty Sarah (Cristin Milioti). Když spolu uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, hledají způsoby, jak se zabavit, nebo alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno neponesou žádné následky, a tak postupně ztrácejí veškeré zábrany…

Czech Space Week online

KDY: Až do 14. listopadu

KDE: Festivalový web

ZA KOLIK: Zdarma



Festival plný kosmických akcí pro nadšené amatéryi odborníky, studenty i učitele. Pro ty, kteří si pamatují přistání Apolla 11, i pro ty, kteří už nestihli zažít papírové mapy.

Výroční výstava Asociace českých kameramanů

KDY: Po celý listopad

KDE: Před kostelem sv. Václava, Štefánikova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V létě uplynulo přesně sto let od momentu, kdy vznikla Asociace českých kameramanů. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat jubilejní výstavu. Premiéru si venkovní odbyla v červenci na Náměstí Míru. Od té doby procestovala několik míst po Čechách bytostně spjatých s domácí kinematografií. Od 2. do 30. listopadu bude k vidění na prostranství před smíchovským kostelem sv. Václava. V rámci expozice na velkoplošných panelech se návštěvníci výstavy budou moci seznámit s tím, co vlastně obnáší být filmovým kameramanem. K vidění budou různé styly a techniky snímání, zajímavé okamžiky z natáčení některých slavných filmů. Chybět nebude ani část věnovaná historiia současnosti filmařského prostředí.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Drtivá většina míst, kam je možné vyrazit za kulturou či jinou zábavou, vyvěsila cedule s nápisem „Zavřeno“. Pokud ale máte rádi třeba Národní muzeum, nezoufejte, můžete ho navštívit i online. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu www.nm.cz. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítača notebook.

Kolem světa: Divoká Etiopie

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde vám přijde odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Dobrodružné putování napříč Etiopií doprovází řada setkání s místními etniky v povodí řeky Omoa mnoho dalšího. Hluboké propasti a srázy Simienských hor, křesťanské památky vytesané do skal, zaprášená města uplácaná z hlíny, děti volající po prázdných pet láhvích, ženy ovinuté kozí kůží s korálky a tetováním na těle, drsné tváře Mursiů, jejichž ženy si zdobí rty hliněnými talířky…to vše je Etiopie, země mnoha tváří.

Zacvičte si doma i v kanceláři

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centrum

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma pod vedením nadšeného fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Stačí si zacvičit i během krátké pracovní pauzy, at už jste doma nebo v kanceláři.

První republika: Pohled do zrcadla

KDY: 18-19

KDE: Facebookové profily Knihovna Václava Havla a Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



Literární večer s knihami Češi v dějinách nové doby 1848–1939 (Otáhal, Pithart, Příhoda) a Žil jsem zbytečně (Jiří Hejda). Za účasti Petra Pitharta, Lukáše Matouška, nakladatele Kameela Macharta a herce Tomáše Hanáka budou představeny oba knižní projekty. V literárním pásmu budou konfrontovány texty těch, kteří zpětně hodnotí období první republiky (Otáhal, Pithart, Příhoda) s texty Jiřího Hejdy, který byl přímým aktérem a hybatelem tehdejších politických a společenských událostí.

Tip na výlet: Ctěnický zámek

KDY: Denně 10-18

KDE: Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Zámecký areál Ctěnice se pyšní jedním z nejhezčích pražských parků, na který se můžete kdykoliv vydat a kde si v trávě užijete příjemné chvilkys celou rodinou. V roce 1993 se stal zámek včetně hospodářských budov a parku majetkem hlavního města Prahy a v letech 1997–2004 prošel celý areál rozsáhlou rekonstrukcí.