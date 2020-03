KDY: Středa 4. března, 19-23

KDE: Klub Nová Chmelnice, Koněvova 219, Praha 3

ZA KOLIK: Od 520 Kč

Tragédie může změnit vše. V následném vzepětí ale také může posílit. Když kytarista a zakládající člen jedné z nejopěvovanějších kapel prog metalcore/djent vlny spáchal sebevraždu, budoucnost AFTER THE BURIAL byla nejasná. Vzdát to, nebo se postavit na nohy? Po Justinu Loweovi osiřelý kvartet i přes prožívanou bolest a ohromný vztek ale dál nacházel společnou řeč a vyjádření v hudbě. A tak letos vyšla šestá deska „Evergreen“, už druhá v poloweovské éře.

I ty jsou – stejně jako všechny předchozí nahrávky - kritikou a fanoušky velebeny, ačkoli AtB už asi nikdo nikdy neodpáře flastr těch, co natočili „Rareform“ a „In Dreams“. Obě desky jsou z těch, co polyrytmickými strukturami a výraznou melodičností pomohly žánry metalcore a djent propojit a rozvinout je. Od té doby se After the Burial pravidelně umisťují v prodejních žebříčcích Billboard vč. posledních desek, pro něž kapela vzniklou tragédií s pocitem, že jí nic nezbylo, nalezla skrytou vnitřní sílu a jako jedince je neuvěřitelně spojila. A na albech je tato sounáležitost a oddání se hudbě znát.

Nyní k spoluúčastníkům. Australané MAKE THEM SUFFER s třetí deskou „Worlds Apart“ otevřeli novou éru. Zariskovali, což by se od kapel s vizí mělo očekávat. Změkčilým, přístupnějším metalcore zvukem plným melodií se jali ohrozit svou v deathcore scéně vydobytou pozici. To angličtí post-hardcoristé POLAR ji s jasnou představou upevňují už přes dekádu každým krokem a stále ještě podporují výtečnou poslední desku „Nova“, která krom energie oplývá fakt silnými refrény a nejednou připomene i Architects. Poměrně novou tváří na scéně jsou progresivisté SPIRITBOX z Vancouveru, za jejichž mikrofonem naleznete Courtney LaPlante z Iwrestledabearonce, zároveň manželku kytaristy. Grupa okolo tohoto manželského dua je nečekaná, enormně nápaditá a není skoupá na výbušné pasáže. Též nepostrádá emoce a spoustu překvapivých momentů.

After The Burial

https://youtu.be/c64J3kadYrE

https://youtu.be/tdMyHGlOxQo

https://youtu.be/hUNAX1UYeAE

Make Them Suffer

https://youtu.be/cFauI97wSfc

https://youtu.be/WD5nqgle8dY

https://youtu.be/nZSbKrkVrYI

Polar

https://youtu.be/9DwcP8LoczE

https://youtu.be/bIwyB-bQAVI

https://youtu.be/gElpNoqbk_M

Spiritbox

https://youtu.be/zlLljcLHqHQ

https://youtu.be/GDh-Kik0KDA

https://youtu.be/vMfWx9QJJck

Vstupenky na www.obscure.cz