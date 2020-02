KDY: Středa 26. února, 19.30-21

KDE: Divadlo DISK, Karlova 26, Praha 1

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Synové Fjodora Pavloviče Karamazova vyrůstali bez otcea k otcovskému domu necítí nic než strach a odpor. Přesto se do něj všichni vrátili, aby se odtamtud mohl každý z nich vydat za svým vlastním osudem. Jediné, co tomu brání, je starý šašek a chlípník prohnilý Karamazov.

Co vznikne, když se mladí lidé vystaví Dostojevského analýze člověka? Jak se střetnou s brutalitou světa bez pravidel, bez autority a bez otce, se světem, v němž je všechno dovoleno?