KDY: Středa 18. prosince, 20-23

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč

Kryptor stáli u zrodu českého thrash metalového řemesla už v 80. a 90. letech a jejich alba jsou dodnes klenoty albových archívů. Přesto, že jde o pražskou partu, tak v metropoli se objeví po delší době a fanoušci se tak mohou znovu těšit na jejich nejzásadnější hity.

O rozehřání fanoušků se postará plzeňská banda 1000 Bombs. Ta není na scéně tak dlouho jako Kryptor, ale jde o prvotřídní a ostřílené muzikanty, kteří ví, jak se thrashové železo kuje.

Metalový fanoušek, který si chce odpočinout od předvánočního shonu, by si dnes určitě měl udělat cestu do Modré Vopice. Tahle akce bude stát za to.

20.00 - 20.40 1000 Bombs

21.00 - 22.30 Kryptor

Více na: www.facebook.com/coffeegrinder.cz