KDY: Středa 13. listopadu, 19-20.30

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 11

ZA KOLIK: 220 Kč

Jaroslav Hutka působí jako písničkář již od roku 1966 a představuje jednu z nejznámějších postav tuzemské hudební scény. Je rovněž spoluzakladatelem sdružení Šafrán, se kterým vydal roku 1977 – například společně s Vladimírem Mertou, Vlastimilem Třešňákem a dalšími – stejnojmenné LP. Na veřejnost se však dostalo až po dlouhých letech po pádu železné opony, ostatně jako řada jeho dalších děl. Hutka se stal signatářem Charty 77 a jako nepohodlný pro tehdejší režim emigroval do Holandska, kde žil až do převratu roku 1989, kdy se vrátil do své vlasti.