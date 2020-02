KDY: Středa 12. února, 18.30-20

KDE: Centrum H55, Hloubětínská 5, Praha 9

ZA KOLIK: Doporučené vstupné 100 Kč

Kristýna Omastová jednou konečně dala výpověď v zaměstnání a koupila si jednosměrnou letenku do brazilského Belo Horizonte. Začalo tak půlroční dobrodružství, kdy mladá Češka procestovala velkou část jihoamerického kontinentu. Autobusem, taxíkem, lodí, stopem nebo pěšky. Šplhala na šestitisícovky v Andách, strávila den v bolivijském vězení, vydala se na čtyřdenní trek do zapomenutého města Inků, pochutnala si na smaženém morčeti a několikrát málem šlápla na jedovatého hada. Přijďte vyslechnout její cestovatelskou přednášku, neboť Kristýna brzy opět sbalí batoh, vyrazí na další dobrodružství a přednášet nějaký čas nebude. V H55 vám ale poví, jak to všechno přežila a jaká je Jižní Amerika doopravdy. Kristýna, která vystudovala iberoamerikanistiku a stihla psát dva blogy (Mnoho tváří Mexika a Kristýna está de viaje), žije v Hloubětíně, ale předtím strávila tři roky v Mexiku.

Doporučené vstupné 100 Kč, platba je možná na místě.