KDY: Středa 12. února, 17-22

KDE: Roxy, Dlouhá 33, Praha 1

ZA KOLIK: Od 690 Kč

Program večera:

17:00 – 17:30 BAT

17:45 – 18:15 ROTTEN SOUND

18:35 – 19:15 MISERY INDEX

19:35 – 20:25 EYEHATEGOD

20:45 – 21:55 NAPALM DEATH

Je ještě spousta pamětníků legendárního Campaign For Musical Destruction tour z června 1992 z pražské Sportovky, kam Napalm Death, Obituary a Dismember tehdy natáhli snad 10 000 metalově vyhladovělých lačnivců. Pořadatelé tehdy vůbec netušili, kolik fanoušků extrémní muziky se sejde a že v Malé Sportovce málem dojde vzduch. Snad nejznámější a nejslavnější evropské extrémní tour se letos vrací!

Samozřejmě mu opět vévodí ikona extrémní muziky NAPALM DEATH. Jedno z extrémní muzice nejdéle sloužících a zároveň ji stále inovujících těles. Britský kvartet od roku 1981 prošel neuvěřitelným vývojem. Původně crust/hardcore-punková partička posunováním mantinelů a vstřebáním deathmetalového zvuku dospěla až k objevení nové formy pojmenované jako grindcore. A tohle zběsilou neurvalostí uchvátila celý svět.

Během let ale Napalm Death nikdy nestáli na místě a mnohokrát po širém oceánu muziky točili kormidlem, aby opět objevili nové proudy a inspirace. To vedlo i k mnoha bočním projektům okolo a jejich bývalí členové také nechali vzniknout světově uznávaným souborům, mezi než můžeme zařadit např. industrialisty Godflesh, elektronický experiment Scorn, doomové Cathedral, či další legendu grindcore Carcass. Ať ale Napalm Death zavál vítr kamkoli a obohatili svou hudbu o jakýkoli experiment (noise/industrial, groove), nikdy neklesali na popularitě, neb si i přes všechny obměny svého soundu, do něhož klidně zasadili i atmosférické polohy a čistý zpěv, vždy drželi ten svůj pohled a charakterický rukopis. Tenhle unikát z okolí Birminghamu prostě přežije cokoli.

Sestava „kampaně za zničení hudby“ dostává pravidlu pestrosti jak tomu je u hlavních hvězd. Turné čítá nadmíru zajímavý doprovod, jež je tvořen pionýry louisianského sluge EYEHATEGOD, death/grindovými cestovateli MISERY INDEX, severským grind vichrem ROTTEN SOUND a v neposlední řadě dvěma týpky z Municipal Waste a ex-bubeníkem DRI, kteří pod názvem BAT razí heslo v rychlosti a jednoduchosti je síla!

Ačkoli živé hudby budou mít fanoušci po celý rok dostatek, Campaign for Musical Destruction je i tak jeden z nejpoutavějších balíčků, který během něj budou moci navštívít.