KDY: 11. až 15. prosince, 10-21

KDE: Kongresové centrum, 5. května 65, Praha 4

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Letošní ročník se ponese v duchu oslav 30. výročí Sametové revoluce. „Když jsme řešili, jak oslavit tento třicetiletý milník, volba byla velice jasná a rychlá. Kvalitní vzdělání a také nová generace Čechů a Slováků je to, co tuto zemi ponese vpřed za několik let. Právě na novou generaci se otěže demokracie postupně přenášejí, je proto nezbytně nutné věnovat studentům a učitelům tento svátek,“ vysvětluje rozhodnutí věnovat volný vstup pro učitele a studenty ředitel festivalu Lukáš Pipek.