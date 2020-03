KDY: Až do 6. 4., 12-24

KDE: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Ať už to bylo na německém festivalu Rock im Park v Norimberku, kde je Milan Říský oficiálním fotografem, v plzeňském Divadle Pod Lampou nebo na mnoha vystoupeních uznávaných muzikantů, sám autor si nejvíce cení dnes již ikonické fotografie Toma Morella.

Dalším oblíbeným portrétem je pak ten s Chesterem Bennigtonem z Linkin Park nebo fotografie Darona Malakiana ze System of a Down. K vidění budou také snímky Rammsten, Foo Fighters, Tool, Twenty One Pilots, Slipknot, Marilyna Mansona a dalších.