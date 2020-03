KDY: Pondělí 9. března, 18.30-20

KDE: Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1

ZA KOLIK: 85 Kč

Je to kus hornaté země, která potěší nejen příznivce běhání po kopcích. Jiná je na severu, jiná na jihu. Jižněji se mění nejen příroda, je to jako byste projeli časem. Vegetace s druhy rostlin, které u nás nerostou a až zarážející množství hmyzu, ptáků a plazů. Lidi tam žijí způsobem, který my úplně nechápeme, ale nevypadají vůbec nešťastně. Obdivuhodné množství krásných kostelů a chrámů, v téhle bývalé sovětské republice vás ohromí. A nakonec, co ne. Kostely nejsou tím jediným, nad čím jsme stáli v úžasu. Koupání v jezeře, mniši chovající včely, sladké moruše a termální prameny, to je jen střípek toho, co tu můžete vidět a zažít. Arménská kuchyně a pohostinnost, to je teda zážitek!

Přijďte na promítání české cestovatelky a fotografky Dáši Ch. Frankové do Klubu cestovatelů (Masarykovo nábř. 239, Praha) v pondělí 9. března od 18:30.