Tip na pondělí 7. října: Snadno do světa - cestování za hubičku

Jedna dovolená v létě nestačí! O tom ví své Hana Machalová, autorka bestselleru Do světa. Cestuje do zahraničí každý měsíc a jde na to chytře.

Chcete cestovat do zahraničí levně? Ve Žlutých lázních můžete v pondělí zjistit, jak na to. | Foto: ŽL