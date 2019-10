KDY: Pondělí 7. října, 20-22

KDE: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč

Blahopřát k jedněm z významných narozenin legrace se bude s autorskými skeči od Arte della Tlampač, které navazují na to nejlepší z montypythonovské tradice a v diskuzi s Petrem Paloušem, kterému se vděčí za překlad montypythonovských skečů i filmů do češtiny. No a nakonec se samozřejmě promítnou i nějaké ty Monty Pythonovy létající cirkusy.