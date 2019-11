KDY: Pondělí 4. listopadu, 20.30-23.30

KDE: Kino Lucerna, Vodičkova 704/36, Praha 1

ZA KOLIK: Od 149 Kč

Vydejte se do země, kterou kdysi ovládla největší zlatá horečka a vydolujte pro sebe nevšední cestovatelské dobrodružství. S cestovatelem Tomášem Grimem se ocitnete na pobřeží Atlantiku s pár drobnými v kapse a spolu se prostopujete až k Pacifiku. Na 7 500 kilometrů dlouhé cestě vás čekají prérie, pouště, Skalnaté hory, hipísácká „doupata“ a vancouverské bary. Zakuste dobrodružství mezi dvěma oceány.



Tomáš Grim procestoval přes 70 zemí všech 7 kontinentů a na cestách v zahraničí strávil téměř 7 let. Jako hlavní smysl svého bytí vidí popularizaci přírody, „cizích“ kultur a jiných podivností pro veřejnost. Činí tak od svých 16 let formou článků, přednášek a mediálních vystoupení. Je spoluautorem knihy, která vyšla ve čtyřech jazycích (kromě češtiny) a získala prestižní cenu „Nejlepší ptačí kniha roku 2017“. Na jeho promítáních „hlavně nesmí býti smutno“ a návdavkem se můžete i něco dozvědět.