KDY: Pondělí 30. září, 18.30-20.30

KDE: Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1

ZA KOLIK: 85 Kč

Osm měsíců nabitých všedními i nevšedními zážitky z cest Latinskou Amerikou. Počínaje Kubou, přes Mexiko, Belize, Guatemalu, El Salvador, Nikaraguu a z Kostariky přes Ekvádor do Peru, zpět nahoru do Kolumbie a znovu do Ekvádoru. Bude se vyprávět o kultuře a jiném přístupu k životu, se kterým se v těchto krajích můžete setkat. Podíváte se na přírodní úkazy jako jsou aktivní vulkány, hory, divoká zvěř, džungle, poušt, ale i na historii v podobě mnoha archeologických nalezišť od Teotihuacanu, přes Tikal až po Machcu Picchu, další památky a spousta dalšího.

