KDY: Pondělí 27. ledna, 18-20

KDE: Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Praha 1

ZA KOLIK: 80 Kč

Režie: Gustav Machatý.

ČSR 1932, 90 minut.

Hrají: Hedy Kieslerová (Lamarrová), Aribert Mog, Zvonimir Rogoz.

„Extase je ve světovém měřítku jedním z filmů, které se objevují ve všech příručkách a přehledech dějin kinematografie, ale ne vždy kvůli svým uměleckým hodnotám. Častěji je spojována se skandálem, který způsobila na festivalu v Benátkách v roce 1934, ve kterém sehráli své role i papež Pius XI nebo Benito Mussolini. Nám šlo ale především o to, aby se film zaskvěl ve své původní podobě, byť digitálně – to vyžadovalo rozsáhlé historické rešerše, pátrání po nejlepších zdrojových materiálech pro digitalizaci a hlavně hledání dobového obrazového i zvukové podání. Podařilo se to nejen díky odborným kapacitám archivářů a restaurátorů, ale také díky intenzivní mezinárodní spolupráci s řadou dalších archivů,“ říká k restaurování generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.

Na jednoduchém příběhu, v němž novomanželka Eva prožije první milostné vzplanutí nikoliv s postarším manželem Emilem, ale s mladým inženýrem Adamem, rozehrál Machatý za pomoci kameramana Jana Stallicha extravagantní obrazovou oslavu vášně a lidské práce plnou symbolů a metafor.

K digitálnímu restaurování, které proběhlo v italském studiu L’Immagine Ritrovata v Bologni, přispěly zapůjčením filmových materiálů a pomocí při rozsáhlých rešerších British Film Institute, Cinémathèque16, Cinémathèque suisse, CNC, Danish Film Institute, Filmarchiv Austria, Gaumont a Slovenský filmový ústav.