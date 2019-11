KDY: Pondělí 25. listopadu, 20.30-23.30

KDE: Kino Aero, Biskupcova 31, Praha 3

ZA KOLIK: 150 Kč

Lorem ipsum dolor sit amet…Jeden ze základů filmografie Arnolda Schwarzeneggera a nestárnoucí pilíř akčního žánru, který lidstvu ukázal, co to znamená armáda jednoho muže. Bývalý plukovník John Matrix musí zachránit svou unesenou dceru, má na to však pouhých jedenáct hodin. I za tuhle krátkou dobu se dá ale zabít hodně protivníků, odpálit spousta granátů a procedit nepřekonatelné množství suchých hlášek.