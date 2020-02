KDY: Pondělí 24. února, 20-23

KDE: Tipsport arena, Za elektrárnou 1, Praha 7

ZA KOLIK: Od 690 Kč

Show All That You Feel slibuje ty největší klasiky z těch nejkultovnějších alb Pink Floyd jako např. Meddle, Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, Wall. Kapela tak u nás opět předvede svou bezmeznou oddanost k dědictví Barretta, Waterse, Gilmoura, Wrighta a Masona se svojí show, která odkazuje k legendární produkci Pink Floyd. Velkolepá produkce s nejmodernějšími světelnými efekty, lasery, speciálně navrženými video projekcemi a animacemi, které jsou promítány na obrovské kruhové obrazovce a LED stěnách, slibují nevšední audio-vizuální zážitek. Na scéně samozřejmě nebudou chybět gigantické nafukovací ikony “pinkfloydovských” alb, jako např. růžový klokan, prase či učitel. V doprovodu 10členného souboru z Adelaide hrající skladby s maximálním důrazem na detail a zvuk, který je zdokonalován již po více než 30 let. Nezapomenutelný zážitek pro všechny fanoušky Pink Floyd, ale také milovníky hudby obecně.

The Australian Pink Floyd Show je jednou z nejstarších a nejdéle fungujících tributních kapel a rozhodně patří k těm nejslavnějším. Ohromující hudební produkce se zaměřením na hudební a vizuální detail, učinily z této show jeden z nejžhavějších hudebních artiklů na hudební scéně vůbec. The Australian Pink Floyd Show se již několikrát objevili v televizích, hudebních časopisech, dokumentárních filmech a knihách o Pink Floyd, byli nesčetněkrát vyzdviženi v prestižních hudebních médiích i novinách, mj. v The Times či The Guardian.