Zacvičte si: Jóga mezi obrazy

KDY: 20-21

KDE: Pragovka Gallery, Kolbenova 923, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč

Hledáte netradiční zážitek, při kterém spojíte příjemné s užitečným? Už jste někdy cvičili jógu v bývalé továrně, a navíc v galerii? Přijďte načerpat kreativní energii, zbavit se stresu a na chvíli se zastavit po hektickém dni. Večerní lekcí relaxační jógy vás provede instruktorka Eva Indruchová.

Přes Mauritánii do Dakaru a ještě dál

KDY: 17-19

KDE: Kavárna dobrodruha, Seifertova 4, Praha 3

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Tradiční trasa Rally Dakar kdysi protínala Afriku přes Maroko, Západní Saharu, Mauritánii a Senegal. Právě tuto trasu podnikl Vladimír Váchal spolu s přáteli na konci roku 2018. Náplní této cesty však nebylo kopírovat známou závodní trasu, kdežto navštívit výše zmíněné státy a jako bonus přidat nejmenší africký stát, kterým je Gambie. Hlavním důvodem však byla jízda legendární mauritánským vlakem na železnou rudu, který se stále prohání od Sahary po pobřeží Atlantického oceánu. Adrenalinová jízda v prázdném vagónu jednoho z nejdelších vlaků světa a putování po zemi, která je pro svět zapomenutá… to bylo jedno z největších lákadel, pro které Vladimír Váchal cestu podnikl. V rámci jeho přednášky se tak podíváte na trasu vedoucí z marockého Tangeru, až do gambijské Serrekundy. Přednášející Vladimír Váchal.

Lady Macbeth z Újezdu

KDY: 19-21.20

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč

Kriminální drama motivované vášní a touhou po svobodě. Anatomie zločinu, ve kterém největší obětí je samotná vražedkyně. Drama z dob, kdy se ještě Štefánikova ulice jmenovala Kinská, kdy ženy byly téměř bezprávným majetkem v rukou svých mužů a kdy právo na lásku a svobodu bylo někdy nutné vykoupit vraždou. Autorská adaptace slavné novely o ženě, která se vzepřela těm, kteří chtěli rozhodovat o jejím osudu.

Letní kino na Štvanici: Ikarie XB 1

KDY: 21-23.30

KDE: Divadlo Vila Štvanice, Ostrov Štvanice 858, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč



Ikarie XB 1 je první a jediný snímek československé kinematografie v žánru klasické (hard) science fiction. Režisér Jindřich Polák natočil snímek v roce 1963 podle románu K Mrakům Magellanovým polského spisovatele Stanisława Lema. Děj se odehrává v roce 2163, kdy se hvězdolet Ikarie XB 1 s početnou vědeckou posádkou vydává hledat život na planety v soustavě Alfa Centauri. S sebou: teplé oblečení, deky si můžete přinést vlastní, ale i zapůjčit na místě.

The Agony zahrají na lodi Kamina

KDY: 19-22

KDE: Loď Kamina, Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5



Oblíbená dívčí kapela The Agony je už pořádně hladová po živých vystoupeních a na dnešní večer si konečně jedno připravila. "V září nás samozřejmě čeká The Agony - Křest EP Eclectic, ale my už nyní velmi toužíme po vaší přítomnosti a atmosféře sounáležitosti, která panovala na našem posledním lodním koncertě, takže jsme se rozhodly, že uspořádáme další večírek s rokenroly na řece! Do křtu už nás pak v Praze nejspíš neuvidíte, takže velmi doporučujeme přijít a oslavit spolu s námi kromě blíženeckých narozenin též fakt, že se věci blíží takřka normálu. A asi bude pár nových písniček," zvou holky své fanoušky.