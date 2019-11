KDY: Pondělí 18. listopadu, 18.30-22

KDE: Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1

ZA KOLIK: 950 Kč

"Všichni chceme mít hezké fotky z cest. Řadu let jsem strávil focením v různých koutech světa, rád se s vámi nyní podělím o zkušenosti, které jsem za tu dobu získal. Workshop je určen všem, kteří se chtějí zlepšit ve fotografování a kteří chtějí při focení začít více kreativně přemýšlet a tvořit. Naučím vás během jednoho večera vidět svět jako fotografové," říká Pavel Svoboda.

Co nás čeká? Několik vzájemně a volně navazujících témat:

1. Fotíme na cestách - jak, proč a pro koho?

2. Vybavení na cesty, fotografické destinace, trocha filozofie.

3. Krajina, využití dobrého světla a filtrů. Jak na dokonalou kompozici?

4. Pokročilé triky a fígle, co zrovna letí?

5. Noční fotky, člověk v krajině, dlouhá expozice, profi selfie

6. Zkrocení protisvětla, tvorba dramatických černobílých snímků.

7. Portrét, reportáž, vyprávíme příběh, přístupy k focení lidí a komunikace s nimi.

8. Jak to doma vše zpracovat? Proč fotit do RAWu? Zákulisí úprav a praktické ukázky (NOVINKA v kurzu!).

9. Vaše fotky - otevřená diskuze, co a jak by se dalo zlepšit?

(dobrovolně mi můžete před termínem zaslat několik vašich snímků a podíváme se na ně)

10. Diskuze a vše, na co jste se kdy báli zeptat.

Omezená kapacita: 20 osob

(povinná rezervace prosím na svoboda.pa@seznam.cz)