Tip na pondělí 16. září: Smrtonosné pasti v botanické zahradě

Fascinuje vás rafinovanost masožravých rostlin? Přijměte pozvání do trojské botanické zahrady a poznejte je blíž. Mimo jiné zjistíte, čím se živí láčkovky, seznámíte se s bublinatkami a odhalíte tajemství jejich smrtonosných pastí. Výstava se koná od 4. do 22. září ve skleníku Fata Morgana, kde je otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 19.00 hodin. Pod terasou ve skleníku Fata Morgana bude po celou dobu výstavy probíhat doprovodný prodej.

Výstava představí nejrůznější masožravé rostliny. | Foto: Botanická zahrada

KDY: Denně kromě pondělí, 9-19

KDE: Botanická zahrada hlavního města Prahy, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč Výstava seznámí malé i velké návštěvníky s jejich různými typy a vysvětlí i nejčastější omyly spojené s těmito rostlinami. Exponáty vhodně doplní aranžmá přední floristky Kláry Franc Vavříkové. „Naše sbírka masožravých rostlin je rozsáhlá, zahrnuje mimo jiné přední evropskou sbírku špirlic, významnou sbírku tučnic i láčkovek a také všech 23 vědě známých druhů heliamfor ze stolových hor Jižní Ameriky. Obecně kolekce pokrývá takřka všechny rody masožravých rostlin, což představuje zástupce 13 rodů a zhruba 300 druhů,“ uvedl Vlastik Rybka, kurátor sbírky masožravých rostlin Botanické zahrady hl. m. Prahy. Návštěvníci botanické zahrady se v severní části areálu v blízkosti expozice Mokřad seznámí se sbírkou špirlic a také s mucholapkami, rosnatkami a dalšími druhy, které tam úspěšně přežívají i pražské zimy. Ve skleníku Fata Morgana se předvede rozmanitost láčkovek, mexické tučnice, neobvyklé jihoafrické chejlavy – rod Roridula nebo kolekce vodních a mokřadních bublinatek. Každý bude mít možnost zblízka si prohlédnout pasti mucholapek. Výstava potrvá do 22. září a otevřena bude denně mimo pondělí od 9.00 do 19.00 hodin. Seznámíte se s rekordmankami rostlinné říše bublinatkami, zjistíte, čím se živí láčkovka, odhalíte tajemství ztraceného světa heliamfor a poznáte, v čem tkví krása masožravosti.

Autor: Michal Káva