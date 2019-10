Tip na pondělí 14. října: Výstava RE_SHAPE/D - Děti vs. umělci

V pondělí 14. října proběhne v západním křídle pražské Invalidovny slavnostní vernisáž výstavy RE_SHAPE/D. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 15. října a potrvá do 2. listopadu. Otevřeno bude vždy od úterý do soboty od 15 do 18 hodin. Výstava je součástí programu "Invalidovna Open" a je podpořena Iniciativou pro Invalidovnu a Národním památkovým ústavem.

Invalidovna hostí zajímavou výstavu Re_Shaped | Foto: RS