KDY: Pondělí 11. listopadu, 18.45-23

KDE: Meet Factory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Od 650 Kč

SICK OF IT ALL jsou nehynoucí legenda. To všichni slyšíme furt dokola, ale co s tím nadělat, když tahle hardcore-punková čtyřka okolo bráchů Kollerových to hrne trvale od r. 1986 bez zásadních změn nehledě na to, co ve světě běží. Poctivost, pravdivost, čistota. I proto se u nich za více než 30 let vyměnili jen dva členové. Ani s přibývajícími křížky a šrámy života to však na jejich výkonech není znát, jakoby v sobě měli neuhašený dračí oheň, což potvrzuje i poslední deska „Wake the Sleeping Dragon!“ z loňska. I když se jedná už o 12. zápis do diskografie, energie, kterou ve svém věku do svých jednoduchých riffů a rytmů, a nechceme, aby tohle vyznělo jakkoli pejorativně, dávají, je neuvěřitelná i ve čtvrté dekádě jejich kariéry. Jejich hardcoru se prostě dá vždy bezvýhradně věřit!

A věřit by se mělo i jejich doprovodu na turné, který tvoří silná trojka, jež by vydala na samostatné tour. Kanadští COMEBACK KID nejsou žádnými outsidery a už od roku 2000 se se svými 6 alby drží v popředních pozicích hardcore komunity, až zakotvili u gigantu Nuclear Blast. I CANCER BATS jsou z Kanady a mají 6 alb, ale přidávají jižanské melodiky a sludgeové tíhy. Nejmladšími v sestavě jsou ADDITIONAL TIME z Německa a hned od svého vzniku tlačili syrový agresivní hardcore bez příkras.

Kvartet čtyř hardcorových kapel, stovky odježděných koncertů, ranec zkušeností. MeetFactory se promění v šílenou mlýnici, do jejíhož kotle se odváží jen ti nejodhodlanější!

18:45 otevření klubu

19:25 - 19:45 ADDITIONAL TIME

20:00 - 20:35 CANCER BATS

20:55 - 21:35 COMEBACK KID

22:00 - 23:00 SICK OF IT ALL