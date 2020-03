KDY: Pátek 6. března od 18.00

KDE: O2 Universum, Českomoravská 2345/17,Praha 9

ZA KOLIK: Od 490 Kč

Všechny návštěvníky galavečera čeká jedenáct profi zápasů, kde uvidíme zvučná jména, jako je Tomáš Fidži Fiala, Tadeáš Růžička, Vladimír Lengál, Ondřej Petrášek, Alexander Cverna, Martin Prsíčko Horský, Daniel Bruno Brunclík, Bob Voves, Peter Gabal, Denis Farkaš, Jakub Ironkap Studený v doprovodu podporovatele a kolegy Marpa z kapely TroubleGang, a mnohé další. V hlavním zápase večera uvidíme rovněž jednu z největších evropských hvězd MMA, Slováka Tomáše Deáka, který aktuálně drží titul v organizaci Oktagon MMA.

Na galavečeru proběhne také finále úspěšné reality show I am fighter, kterou můžete již od začátku letošního roku sledovat každé pondělí na Prima Cool. K vidění budou finálové zápasy posledních čtyř finalistůa přímo před diváky se rozhodne o vítězi celé show. O vítězi z poslední dvojice budou hlasovat diváci, a to od pondělí 2. března až do samotného galavečera. Tento šampion si pak odnese hlavní výhru půl milionu korun a profesionální smlouvu s organizací IAF.

Na scéně uvidíte také českého rappera Renneho Danga ze stáje Blakkwood Records, ten se ale v oktagonu neukáže v rukavicích, nýbržs mikrofonem v ruce.

Více informací najdete na webu www.iamfighter.cz, vstupenky zakoupíte na www.ticketmaster.cz za cenu od 490 Kč.