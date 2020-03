KDY: Pátek 28. února, od 19.30

KDE: Grand Hotel Bohemia, Králodvorská 652, Praha 1

ZA KOLIK: Od 449 Kč

Kouzlem burlesky se v Česku nechává svést čím dál víc lidí. Aby ne. Každý si v ní najde to své. Ukazuje veškeré emoce, oslavuje sebevědomí a ženskost, vkusnou erotiku a humor a nabízí tak trochu od všech uměleckých směrů od tance, divadla, akrobacie až třeba po zpěv. A především ohromuje okázalými, třpytivými kostýmy s retro prvky.

„Burleska má široký a mezigenerační potenciál a přitahuje velmi různé typy publika. Mladé kamarádky, skupiny přátel a páry všeho věku. Dokonce i padesátileté a starší, jako jsou naši rodiče a lidi, kteří chodí rádi za kulturou a hledají něco nového. Burleska nemá problém ani s jazykovou bariérou a proto na nás chodí i spousta expatů a turistů z různých zemí,“ popsala Lucie Čihánková.

Páteční představení, které pořádá její společnost Bohemian Burlesque, startuje v 19:30 s kapelou a vystoupení budou rozdělena do čtyř bloků. Nebude chybět ani tombola a populární soutěž o nejlépe oblečené diváky. O hudbu se postará J. J. Jazzmen Band & Barbora Vágnerová. Zkušená kapela pravidelně vystupuje v mecce jazzu v New Orleans. Jejich pianista Radim Linhart je držitelem Guinessova rekordu v počtu songů, které dokáže zahrát nazpaměť, je to celých 3000 písní. Připravil si pro diváky speciální překvapení.

„Bude to méně strukturovaný večer, než naše běžné akce. Uvolněná celovečerní zábava a ples ale stále ve vysoké kvalitě vystupujících a v nádherném prostředí barokního sálu Boccaccio,“ nastínila Lucie a doplnila: „Pozvali jsme tři mezinárodní hosty, Hannah Finn ContortionGirl - hadí ženu z Anglie, Tronicat la Miez z Německa, hlavní hvězdu našeho festivalu v roce 2018 a bývalou balerínu a swing tanečnici Anju Pavlovu z Ruska. Opravdu je na co se těšit.“

Fakt, že obliba burlesky stále roste, je jasně patrný na zájmu diváků. „Ročně jsme mívali maximálně patnáct vystoupení, včetně našeho listopadového festivalu. Letos to vypadá až na čtyřicet představení. V Brně jsme už sedm měsíců v pravidelném angažmá v novém prostoru Cabaretu Des Péchés. Tam jsme jednou až dvakrát měsíčně vždy s novými originálními show, které jsou velmi populární. Máme tam skutečně hodně fanoušků, poprvé jsme tam byli už před sedmi lety a vlastně jsme tam burlesku dovezli poprvé. Pracujeme také na vytvoření pravidelných show v Praze, připravujeme již druhou akci v Ostravě a Olomouci, poprvé v Českých Budějovicích a také expanzi na Slovensko a do Polska,“ odhalila Lucie alias Angelica.

Burlesky jsou prostě v módě. Svůj festival má snad každé větší město v Evropě i USA. „Velká scéna je také v Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě. Nové festivaly vznikají i v Latinské Americe, dokonce jeden existuje i v Izraeli,“ vyjmenovala Čihánková, jejíž show jsou populární i mezi některými celebritami. „Dlouhodobě nás podporují třeba blogerky Nikol Moravcová, Lucie van Kouten a také Eva Decastelo, která pro nás akce dříve moderovala. Na pátek jsou pozvány také další známé osobnosti, jsem zvědavá, koho v sále uvidím,“ dodala Angelica G. L’Amour.