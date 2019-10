KDY: Pátek 25. října, 20.30-23.30

KDE: Hoffmanův dvůr, Vinořské náměstí 34, Praha 9

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Původně skupina vystupovala pod názvem The Progress Organization (19681971), v roce 1977 nahrála jednu desku jako skupina Barnodaj. Od roku 1977 hraje již jako Progres 2 s výjimkou let 1987 až 1990, kdy používala název Progres-Pokrok. Lídrem kapely byl do roku 1990 bubeník Zdeněk Kluka, který jako jediný hudebník prošel všechna období a podílel se na všech albech. Od roku 1992, kdy skupina obnovila činnost, je kapelníkem kytarista Pavel Váně.