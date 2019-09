KDY: Pátek

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Děj románu se odehrává v současném Tel Avivu, ale témata, která přináší, jsou obecně lidská a blízká čtenářům napříč kontinenty. Román líčí příběhy tří různých obyvatel domu stojícího na poklidném předměstí. Nevo zkoumá, co se stane, když je „spořádaný“ člověk žijící celkem všední život vystaven nějaké mimořádné události. Jak hluboce to otřese jeho světem a zavedenými pořádky? Jsou rozhodnutí postav a jejich důsledky nezvratné, nebo vždy existuje cesta zpátky? A chtějí se hrdinové tou cestou vůbec vydat?

V Izraeli se stal román Tři patra bestsellerem a patří k tomu nejlepšímu, co Nevo napsal. Román byl přeložen do více než deseti jazyků a letos by se měl dočkat i filmové adaptace.

Moderuje hebraistka a překladatelka Lenka Bukovská.

Překlad do češtiny zajištěn.

Připravila Knihovna Václava Havla ve spolupráci s nakladatelstvím Garamond.