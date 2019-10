KDY: Pátek 18. října, 16-18

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma a buchta k tomu

Nenechte si ujít křest knížky a speciální představení pro děti i jejich rodiče.

Když se vám připlete do cesty Bambuch, můžete si být jisti, že máte na potíže zaděláno. Jako by nestačilo, že si jeden zvídavý tatínek přičichl v botanické zahradě ke zmenšovací kytce! Přepracovaná maminka zase omylem vypila zmizík a holčička Kryšpínka nechce spát. A kdo je to vlastně Prd, Fuk a Blek?