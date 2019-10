KDY: Pátek 11. října, 18.30-23.30

KDE: Meet Factory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Od 690 Kč

Pro ně nachystali novou desku s názvem „M.E.T.A.L.“, která vyšla v srpnu. K této příležitosti a zároveň k oslavě 20 let na hudební scéně naplánovala německá power metalová parta podzimní M.E.T.A.L. tour 2019 a do téměř dvaceti měst po Evropě přijedou představit své nové hymny. Speciálním hostem budou rakouští symfonici Visions Of Atlantis.