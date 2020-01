KDY: Pátek 10. ledna, 17-20.30

KDE: Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: Držitelé knihovních průkazek zdarma, ostatní 40 Kč

Program:



17:05 - 18:00 - Radim Kalvoda - Beseda s hercem o Sherlocku Holmesovi, divadlu, detektivkách a dalších věcech.

18:05 - 19:00 - 200 let od narození královny Viktorie - Zora Duchoňová a Tumpachová - Jak se dostala na trůn a střípky z jejího života. Edward, vévoda z Kentu nemohl v mládí ani pomyslet na to, že by se jeho dítě dostalo na trůn. Jak se to vlastně historicky seběhlo? Vždyť byl až čtvrtým synem krále Jiřího III.

19:05 - 20:00 - Sherlock Holmes a Pes Baskervillský - Lukáš Tuzar Spousta - Jeden z nejslavnějších případů Sherlocka Holmese adaptovaný Lukášem Tuzarem pomocí stop-motion animace a stavebnicí Lego. Stopáž filmu je 45 minut a postavám vdechli život svými hlasy herci jako např. Jiří Lábus, Petr Vacek nebo Pavel Nový. Po promítání následuje beseda s mladým tvůrcem doprovázena snímky ze zákulisí.