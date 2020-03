KDY: Čtvrtek 5. března, 18.30-20.30

KDE: Bali Café, Čelakovského Sady 8, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Když se řekne Maroko, tak většině lidí jako první vyvstane na mysli otázka: „A je to tam bezpečné??“ Ano, je. Alespoň já jsem se tak cítila. V létě jsem zorganizovala pro své přátele 2 týdenní putování po Maroku. Hned druhá otázka následovala: „V létě? Vždyť tam bude hrozné vedro“. Nebylo to tak hrozné. Dokonce jsem tam párkrát i mrzla. Cílem bylo stihnout samozřejmě všechno to nejlepší, co Maroko nabízí – královská města na severu země, jízda na velbloudech v poušti, výstup na nejvyšší horu severní Afriky – Jebel Toubkal, a nechyběl ani odpočinek na pláži spolu s koupáním v oceánu.