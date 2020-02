KDY: Čtvrtek 27. února, 19.30-22

KDE: Divadlo OKKO, Klapkova 26, Praha 8

ZA KOLIK: Od 140 Kč

Nesmrtelná parodie na známou pověst o Dívčí válce, aneb jak to Alois Jirásek neviděl. Chcete-li zjistit, jak to tedy bylo doopravdy, neváhejtea přijďte se podívat na představení a dozvíte se, jak to tenkrát mezi muži a ženami dopadlo.