Tip na čtvrtek 24. října: The Rasmus v Paláci Lucerna

Přední finská rocková kapela The Rasmus přijíždí díky pražské agentuře Obscure do metropole, aby oslavila patnáct let existence jejich nejzásadnější desky Dead Letters.

The Rasmus se chystají do Lucerny | Foto: Obscure