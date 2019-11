KDY: Čtvrtek 21. listopadu, 17-18.30

KDE: Dřevák, Nádražní 9, Praha 5

ZA KOLIK: 50 Kč

Je to země, kam civilizace zatím příliš nedorazila. A nikomu tam ani nechybí. Bohatství Mongolska totiž tkví v něčem jiném. Mongolové mají to, co my Evropané už ani neznáme – nekonečný prostor s volným a čistým obzorem všude kolem. Ve dne sytě modré nebe nad hlavou a v noci oblohu posetou tolika hvězdami, že byste je ani nespočítali. Vydejte se s námi do dalekého Mongolska, na jednu z největších pouští světa i ke skalnatým vrcholkům hor, do míst, kam se nedostanete ani autem, ani na motorce, ale pouze na hřbetu koně.

Cena je 50 Kč za osobu. Kapacita sálu je omezená, na přednášku se přihlásíte na e-mailu bocan@lesy-praha.cz