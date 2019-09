KDY: Čtvrtek

KDE: O2 arena, Českomoravská 2345/17, Praha 9

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Sparťanští hokejisté se v prvních dvou kolech prezentovali skvělou ofenzivní sílou, nicméně obrana musí do příštích zápasů fungovat o něco lépe. Brankový poměr 14:14 po dvou zápasech hovoří o všem. Co na to mistr z Třince? Zažije O2 arena další gólovou smršť?