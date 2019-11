KDY: Čtvrtek 19-23

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 520 Kč

Sacred Reich se po letním vystoupení na Brutal Assaultu a již i s novou deskou „The Awakening“, která v jejich diskografii 23 let po albu „Heal“ zaplňuje prázdné místo, vracejí do Čech, takže pražská zastávka jejich turné nebude pouze o vzpomínání na skladby z jejich tvorby z 90. let. O nového kytaristu a navrátilce Davea McClaina (ex-Machine Head) za bicími omlazený kvartet nikdy nedělal komplikované písničky a i na novince se sympaticky drží přímočaré sdělnosti, která krom ostrých riffů, poctivého tempa a sem tam melodičtějšího zpěvu využívá nezištného hardcore-punk přístupu a sem tam jižanského feelingu.

Sacred Reich, to je upřímná a bez přetvářky dělaná muzika, která vyvolává vzpomínky mládí, donutí vás natáhnout džísku a jít na koncert. Ne vzpomínat, ale žít tak jako dřív.

Supportem na turné je kalifornské ostřílené trio Night Demon, které představuje špičku současné heavymetalové vlny.

19:00 otevření klubu

20:00 - 20:45 NIGHT DEMON

21:15 - 22:15 SACRED REICH