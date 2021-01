Dá si někdo čaj?

KDY: Od 19

KDE: Facebookový profil Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma

Kvůli autorským právům nemůže Divadlo V Dlouhé odehrát poslední reprízy Tajného deníku Adriana Molea ve věku 13 a ¾, které mělo naplánované na leden. „Pokoušeli jsme se s majiteli práv vyjednat, abychom mohli představení odehrát alespoň on-line, ale ani to nám nedovolili. Podle předlohy se má točit film, a proto je veškeré uvádění pozastaveno. Chceme se přestos Adrianem v divadle rozloučit a připravujeme vzpomínkový pořad za účasti mnoha účinkujících a s průvodním slovem režiséra a herce Miroslava Hanuše. V rámci večera vám pustíme či zahrajeme i vybrané písničky z inscenace. Můžete se těšit třeba na Hormony, Košile, Kamna či Utři to,“ říkají lidéz divadla.

Kolem světa: Galapágy s biologem

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklusem zajímavých cestovatelských přednášek, který pořádá Karel Wolf. Galapágy – ostrovy Charlese Darwina a teorie evoluce, ostrovy prehistorických zvířat, která nenajdete nikde jinde na světě. Snila jsemo cestě sem snad 25 let od té doby, co jsem se o souostroví dozvěděla. Letos v lednu se mi tento sen vyplnil. Jak se dá na Galapágy dostat? Jak to tam funguje a co dělat, když chcete vidět co nejvíce i pomoci a nejste turista, co má vlastní jachtu? Jak je to na Galapágách s plastem, ohňostroji a čínskými loděmi? Jak souostroví ovlivnil covid, když jsou téměř všichni obyvatelé závislý na turismu? Želvy, leguáni, modronozí terejové, lachtani, suché pobřeží i zelené kopce v mlze. To vše a mnohem více jsou Galapágy. Promítá bioložka Hanka Svobodová.

Autokino Strahov dnes promítá: Uteč!

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Dnes vás čeká americký mysteriózní film Uteč. Co na tom, že Rose (Allison Williams) je bílá jako stěna a Chris (Daniel Kaluuya) černý jako noc? Žijeme přecev jednadvacátém století, kdy je boj proti rasové nesnášenlivosti přece už dávno dobojovaný a na smíšené páry se skrz prsty nedíváme. Minimálně Roseini rodiče Missy a Dean jsou na Chrise od prvního momentu nesmírně milí. Vadí jim snad jen to, že si přítel jejich dcery tu a tam zapálí, ale to s barvou kůže přece nesouvisí. Psycholožka Missy dokonce Chrisovi nabídne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocí hypnózy. Byl by to ráj na Zemi, kdyby se dva zdejší černošští zaměstnanci nechovali tak podivně. A kdyby se zvláštně neprojevoval i další muž černé pleti, který během víkendu dorazí na návštěvu. Náznaků, že všechno není v úplném pořádku, postupně přibývá, a Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná jeho nejčernější noční můry a všem divákům v kinosále připraví naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Zažijte na vlastní kůži Dakar v Atriu Flora

KDY: Do 20. ledna, denně 7-21

KDE: OC Atrium Flora, Vinohradská 2828, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Zažijte Dakarv pohodlí obchodního centra Atrium Flora. Zhlédněte unikátní sérii momentek ze slavného terénního závodu Rallye Dakar v podání českého závodního týmu Big Shock! Racing. Akce je určena pro všechny fandy off-roadových vozidel a motocyklů, kteří během ní zhlédnou zajímavosti z mezinárodního vytrvalostního závodu v náročném přírodním terénu.

Před vstupem z Vinohradské ulice si můžete prohlédnout dakarský speciál Martina Macíka, ve druhém patře je vystavena závodní čtyřkolka Olgy Roučkové. Foto výstava obsahuje 29 snímků vyprávějících nezapomenutelné příběhy slavného adrenalinového závodu. A to není zdaleka vše…

Baby balet: Vítej na světě

KDY: Od 18

KDE: MALL.tv

ZA KOLIK: Zdarma



Celovečerní rodinný balet v interpretaci souboru Baby Balet Praha, nejmladších studentů konzervatoře-gymnázia Tanečního centra. Tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět životních etap: narození, dětství, školu, pubertu a dospělost. Dramaturgie využila texty 24 písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. K vidění jsou výstavy: Kryštof Kaplan – Korporealita, Lucia Tallová – Looking Through, Ladislav Vlna – Love Or Fight, Aneta Filipová – Jahmal.

Duše K poradí, jak Žít lehce

KDY: Od 19.30

KDE: YouTube kanál Divadla Kampa

ZA KOLIK: Zdarma



Původně rozhlasový blok Jaroslava Duška, se v Divadle Kampa příjemně zabydlel hned v září 2010 a od té doby pravidelně nabízí divákům poutavé besedy se zajímavými hosty na témata pozemská i vesmírná. Aktivními účastníky besedy jsou přítomní diváci a proto se program často protáhne až do pozdních večerních hodin. Tentokrát si bude moderátor povídat s Šárkou a Jožkou o tom jak se Žije lehce. Součástí programu bude promítání ukázek a fotografií z projektu a povídání o životě, tvorbě svého života a touze jít si za svým snem. Pořady jsou pravidelně ke zhlédnutí na YouTube kanále Divadla Kampa.