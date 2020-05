Druh pojmenovaný panda olejnatá pochází ze západní Afriky a zajímavý je jak svým jménem, tak také různorodým využitím, mimo jiné i v tradičním léčitelství. Začátkem roku vyklíčila v zahradě i další vzácná africká dřevina druhu Pentadiplandra brazzeana. Plody tohoto druhu s oblibou konzumují opice, obsahují totiž dužninu až pětsetkrát sladší než sacharóza.

Návštěvníci budou moci v budoucnu obě rostliny obdivovat v expozicích skleníku Fata Morgana.

Vzácný exemplář

„Na konci loňského roku se nám podařilo získat semena rostliny výjimečné nejen svým pojmenováním. Semena pandy olejnaté jsou známá tím, že jejich klíčení trvá obvykle velmi dlouho, často i v řádech mnoha měsíců. Nám se pro ně podařilo připravit vhodné podmínky a jedna z rostlin díky tomu vyklíčila poměrně rychle, již po necelých čtyřech měsících,“ říká Bohumil Černý (na snímku), ředitel Botanické zahrady hlavního města Prahy.

Tomu udělalo hlavně radost i znovuotevření pro veřejnost. Návštěvníci mohou chodit do venkovních expozic od začátku tohoto týdne. Návštěvníci mohou do areálu vejít prozatím pouze hlavními vstupy ulice Nádvorní, K Pazderkám a od zastávky MHD Kovárna. Za vstupenku zaplatí běžné vstupné do venkovních expozic.

Skleník Fata Morgana a i další menší skleníkové expozice zůstávají i nadále nepřístupné. Stejně tak jsou prozatím uzavřené stánky s občerstvením, informační kiosky, bistro Botanická na talíři i vinotéka. Návštěvníci musí během procházky zahradou dodržovat veškerá opatření v souladu s nařízením vlády České republiky.

Kde?

Botanická zahrada

Trojská 800/196, Praha 7

Denně 9.00 19.00

Vstupné od 100 Kč