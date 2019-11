Cestovatel, dobrodruh a obyvatel Příbrami Matěj Kratochvíl se vydal letos pěšky do Norska a o své cestě bude vyprávět dnes večer od 19 hodin v příbramském divadelním klubu.

Matěj Kratochvíl se vydal pěšky do Norska. | Foto: Galerie Františka Drtikola

Mimo jiné prozradí například, co obnáší procházka dlouhá 4 500 kilometrů z Příbrami na sever Norska, aneb co se dá prožít za 129 dní v osmi státech Evropy. Pokud tedy někdo nestihl jeho vyprávění v úterý v Galerii Františka Drtikola, má šanci to nyní napravit a poslechnout si o tom, jaké to je vydat se pěšky na vlastní pěst z Čech až za 70. rovnoběžku a co všechno se při takové „procházce“ z Příbrami do Norska dá vidět a zažít.