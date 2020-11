Anatomie lásky – Online přednáška

Je zde další díl „Rozhovorů s knihou“, tentokrát s publikací „Anatomie lásky“ od Guy Corneau. Toto téma zpracoval Jiří Hokr, který je průvodcem sebepoznáním a celou přednáškou bude vést moderátor Lukáš Karas.



KDY: 3. listoapdu od 18:30

KDE: Na tomto odkazu

ZA KOLIK: Zdarma nebo za dobrovolný příspěvek





Online výuka Vital masáže chodidel

Máte bolavé a těžké nohy? Nebo jsou věčně studené? Dnes mžete tyto problémy společně s PeadDr. Vlaďkou Botlíkovou porazit. Ve výuce se naučíte vitalizační masáž chodidel, díky které si uvolníte plosky, oživíte ztuhlé prsty a porazíte bolest nohou.



KDY: 3. listopadu od 17:00 do 18:00

KDE: Více informací na webu

ZA KOLIK: Zdarma



Panelová diskuse: Vietnam Stories

Diskuze bude zaměřená na to, kdo je druhou generací Vietnamců, proč jsou nazývání "banánové děti" a co považují za svůj domov. Diskuzi bude moderovat novinář Marek Pros. Hosty budou: Diana Cam Van Nguyen česko-vietnamská režisérka a animátorka, lékař na Psychiatrické klinice VFN Le Hong Thai a Mata Lopatková, která vystudovala vietnamistiku a etnologii na FFUK v Praze a v současnosti je asistentkou na ústavu Asijských studií.



KDY: 3. listopadu od 18:30 do 19:30

KDE: Více informací na facebooku nebo na webu

ZA KOLIK: Zdarma





Syndrom vyhoření v pedagogické profesi

Všichni jsme jenom lidé a i pedagogové můžou tzv. vyhořet. Proč se to některým učitelům stane bude vysvětleno na příbězích konkrétních lidí. Dále se dozvíte co dělat jinak, jak se na syndromu vyhoření podílí vedení školy a mnoho dalšího. Lektorkou webináře bude PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD. Počet účastníků je omezen, proto doporučujeme přijít včas.



KDY: 3. listopadu od 16:00 do 17:00

KDE: Více informací na webu, vstup do online místnosti ZDE

ZA KOLIK: Zdarma

Výchova holek - jak vychovávat holky a nezbláznit se 1. část

Každá dcera je jiná. Jedna je veselá, druhá zase panovačná, jedna je tichá, druhá zase výbušná. Pokud si už nevíte rady jak s jejich emoceni pracovat, nalaďte se na dnešní seminář. Dozvíte se v něm co s děvčaty, které jsou extrovertní, introvertní i co s těmi, které jsou něco mezi tím. Zjistíte co se jim děje v mozku, jak jejich chování ovlivňují hormony a získáte pár užitečných rad, jak to s nimi doma zvládnout. Seminář je rozdělen na dvě části, na obě je možné se přihlásit online, nebo sledovat dodatečně ze záznamu po dobu dvou týdnů. Webinář povede psycholožka, psychoterapeutka Vlaďka Bartáková. Přihlaste se na mailu VYCHOVAKLUKU@GMAIL.COM nebo nebo CHCIVEDET@JAKVYCHOVAVAT.CZ.



KDY: 1. část 3. listopadu od 18:00 do 19:30

KDE: Více informací na facebooku

ZA KOLIK: Za 600 ,-





Týden rané péče

Během celého Týdne rané péče budou pořadatelé na sociálních sítích publikovat a sdílet silné příběhy rodin, které vychovávají dítě s postižením a využívají službu rané péče. Mimo to si dnes od 13:00 do 13:30 můžete zameditovat s Barborou Hu. A pokud nemáte čas odpolene můžete od sedmi hodin společně se studiem Grainspace absolvovat jógu po tmě.



KDY:

meditace s Barborou Hu od 13:00

jóga po tmě od 19:00

KDE:

odkaz na meditaci s Barborou Hu ZDE

odkaz na jógu po tmě ZDE

ZA KOLIK: Zdarma nebo za dobrovolný příspěvek