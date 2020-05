Lucerna music bar: eKoncert J.A.R.

KDY: Pátek 20-21

KDE: Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praha 1 nebo na musicbar.cz

ZA KOLIK: Vstupenky v různých kategoriích přes goout.net

J.A.R. vystoupí exkluzivně s živou kapelou. V Lucerna Music Baru se v průběhu května uskuteční série eKoncertů. Vzhledem k uvolnění protikoronavirových opatření bude do klubu vpuštěn limitovaný počet 80 diváků, ostatní se připojí pomocí video technologie a budou zobrazeni na LED obrazovkách v klubu.

Autokino pod hvězdou: Forrest Gump

KDY: Pátek 18-22

KDE: Výstaviště PVA Expo Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 400/500 Kč



Hrdinou filmu je prosťáček Forrest Gump, typický obyčejný muž, který od dětství dělal, co se mu řeklo. Do života si tak odnesl několik ponaučení své pečlivé maminky a osvědčené pravidlo, jež se mu hodí mnohokrát v nejrůznějších situacích: Když se dostaneš do problémů, utíkej.

On-line výstava Koronavirus 9x9

KDY: Nonstop

KDE: www.czechphoto.org

ZA KOLIK: Zdarma



Prožíváme naprosto výjimečnou dobu. Koronavirová epidemie zasáhla i Českou republiku, což je také velká fotografická výzva. „Oslovili jsme devět fotografů, každý připravil soubor devíti fotografií. Protože jsou galerie zavřené, připravili jsme vám webovou výstavu,“ zvou lidé z galerie Czech photo.

Jan Saudek: „85“ život

KDY: Až do 30. 6., úterý až neděle 10-19

KDE: Galerie Malostranská Beseda, Malostranské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



Malostranská beseda připravila ojedinělou výstavu světoznámého fotografa Jana Saudka k jeho 85. narozeninám. Jde o unikátní výstavu 85 fotografií z průběhu jeho celé umělecké kariéry, výstava je doplněna i korespondencí a poznámkami ze Saudkových knih Jana Saudka, které budou v průběhu výstavy pokřtěny.

Běh Šutr Underground

KDY: Sobota 14-21

KDE: Soborská 34, Praha 6 (v lese za dětským hřištěm)



Báli jste se, že přijdete letos o atmosféru běžeckého Jarního ŠUTRu? Tak to jste se báli zbytečně. Běží se tuto sobotu, samozřejmě v omezeném počtu 100 účastníků. Každý si měří čas sám, občerstvení k dispozici nebude, na místě ale bude pro zájemce gril.

Tajemné průchody a legendy Starého Města

KDY: Sobota 10-12

KDE: Sraz na náměstí Republiky, před vchodem do Obecního domu

ZA KOLIK: Dospělí 180 Kč, studenti a senioři 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč



Možná víte, že Staré Město se svými křivolakými uličkami a tajnými zkratkami je rejdištěm mnoha strašidel, například bezhlavého templáře. Jestli se nebojíte, přidejte se k vycházce pro odvážné děti. Uslyšíte o tom, jak se v Praze žilo ve středověku, co se prodávalo na trzích na Staroměstském náměstí a třeba také to, kam se vyhazovaly odpadky. Projdete si kousek takzvané královské cesty, možná uvidíte useknutou ruku zloděje a zavítáte také do bývalého židovského ghetta. Podíváte se, kam chodil na pivo pražský kat. Po cestě budeme hledat domovní znamení a povíte si několik strašidelných pověstí.

Národní muzeum online: Na Sibiř z domova

KDY: Nonstop k náhlednutí až do otevření muzeí

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Prostředí Národního muzea se přesouvá do online světa. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Prohlídka výstavy Doma na Sibiři v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur seznamuje s životem a prostředím místních národů.





Hrajeme do oken s Prago Union

KDY: Neděle 17-18

KDE: MALL.tv

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek na www.donio.cz



Ve spolupráci s neziskovou organizací Dobré víly dětem zahrají PRAGO UNION (official) v Dětském domově Dolní Počernice, který v současné době obývá 67 dětí s nařízenou ústavní výchovou. Koncertu se zúčastní také děti ze spřátelených dětských domovů, se kterými organizace dlouhodobě a individuálně spolupracuje. Svým mottem Objetí je víc než hračka šíří osvětu, že děti v dětských domovech nepotřebují oblečení ani hračky, ale čas, pozornost a lásku někoho koho mají rády a komu důvěřují.





Výstava Cosmos Discovery

KDY: Do 30. 8., neděle-čtvrtek 10-19.30, pátek-sobota 10-22.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 300 Kč, zlevněné od 100 Kč



Cosmos Discovery je zážitkovou výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.