Mezinárodní veletrh Sběratel

KDY: Pátek a sobota 10-16

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, mládež a ženy zdarma

Největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě. Více než 220 vystavovatelů z 35 zemí a 10 tisíc návštěvníků z celého světa. Možnost nechat si zdarma ocenit vlastní sbírky od nezávislých znalců z profesních organizací jako je Svaz českých filatelistů nebo Česká numismatická společnost.

Tři sestry slaví 35 let

KDY: Pátek a sobota 12-22

KDE: Ledárny Braník, Ledařská 5, Praha 4

ZA KOLIK: Od 490 Kč



Tradiční narozeninový večírek Tří sester, které oslaví krásných 35 let. V pátek vystoupí: Iné Kafé, Horkýže Slíže, Vypsaná fiXa, Visací zámek. Plexis P.M., Apple Juice, Pirates of the Pubs a Nástroj snahy. V sobotu: Tři sestry a hosté, Alekhol, Mňága a Žďorp, E!E, Doctor P.P., Synové výčepu a MZH.

Pivo v tržnici

KDY: Pátek 14-22 a sobota 10-22

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, podmínkou konzumace piva je koupě degustačního setu za 100 Kč, senioři 70 Kč



Máte rádi pivo? V tom případě nemůžete o víkendu chybět v prostorách holešovické tržnice, kde se koná devátý ročník festivalu malých a mini českých pivovarů. Akce se měla původně konat jako Pivo na náplavce v červnu, ale byl přesunut na tento termín. Způsob degustace piv zůstává i pro letošní ročník stejný. Během všech ročníků se pivo pije výhradně z degustačních sklenic – organizátoři se tak snaží zamezit zbytečnému odpadu v podobě plastových kelímků a navíc pivo ze skla chutná lépe.

Kafest č. 3

KDY: Sobota 15-23.30

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulici Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 350 Kč



Pražská thrashmetalová událost podzimu. Do známého klubu dorazí devět kapel, které představí to nejlepší z českého metalového undergroundu. Vystoupí: United Corpses, Götterdämmerung, GoatCult, Laid To Waste, Exorcizphobia, Radiation, Lahar, Nahum a Bajonet. Akce je open air, není v uzavřeném klubu.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).





Pražský železniční den

KDY: Sobota 10-17

KDE: Masarykovo nádraží, Praha 1



Těšit se můžete na jízdy parního vlaku, historického motorového vozu, jednotky InterPanter či soupravy vozů Bpjo a elektrické lokomotivy. Jízdy jsou plánovány po pražských tratích a do okolí Prahy, především pak do Úval, Roztok u Prahy a po Negrelliho viaduktu. Chybět nebudou jízdy historickou tramvají po centru metropole či nostalgická autobusová linka, jež propojí Masarykovo nádraží s nádražím v Bubnech či Národním technickým muzeem v prostorách nejstaršího nádraží v Praze – v památkově chráněných objektech bývalých dílen Masarykova nádraží. Zde se připravuje velký expoziční projekt, kterým je Muzeum železnice a elektrotechniky.

Vader na Chmelnici

KDY: Sobota 19-23

KDE: Klub Nová Chmelnice, Koněvova 2597/219, Praha 3

ZA KOLIK: Od 550 Kč



Metaloví Poláci Vader se za svých více než 35 let aktivní existence stali živoucími legendami. Světovými pódii protřelá parta, která předskakovala i věhlasné Metallice, přijede s novou deskou „Solitude In Madness“, jež je představuje jak znovuzrozené. Ze Skandinávie si to s nimi přihasí kapela Mass Worship.

Květinový trh

KDY: Sobota 8-14

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční české květiny zažívají v poslední době „boom“, a proto odstartuje série čtyř trhů na muzejním dvoře právě Květinovým trhem, kde se návštěvníkům představí přední lokální pěstitelé květin a květinářství. K zakoupení budou jak čerstvé květiny, tak kytice, věnečky a další květinové ozdoby. Trh také nabídne základní sortiment každého správného trhu, od zeleniny a ovoce, přes mléčné produkty, sýry, kávu a zákusky až po maso a další.

Děti moře

KDY: Neděle 15-16

KDE: Centrum H55, Hloubětínská 5, Praha 9

ZA KOLIK: 50 Kč



Vydejte se na vzrušující cestu pod hladinu moře. Budete společně sledovat strastiplnou cestu malé chobotničky, která se zatoulala mamince. Na pomoc přispěchá mořský ježek a protože ve dvou se to lépe táhne, zažijí spolu chobotnička a ježek celé moře dobrodružství. Hraje Divadlo KAKÁ.





Kolekce nejjedovatějších šípových žab

KDY: Do 31. října, denně 9-18

KDE: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup do zoo od 200 Kč



Nevelké i zcela miniaturní, výjimečně zbarvené, mnohdy prudce jedovaté. Výstava bude prezentovat mimo jiné dvojice žabek stejného druhu, které se diametrálně liší svým zbarvením podle lokality, v níž žijí. K vidění budou také tzv. „imitátoři“ – pralesničky, které napodobují jiné, jedovatější druhy.

100 roků Říše loutek

KDY: Až do 31. ledna, denně kromě pondělí 9-20

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, snížené od 60 Kč



Říše loutek se zrodila před 100 lety. Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek.