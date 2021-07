Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Úterý až neděle 9-19 až do 18. července

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana), Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let?

Království železnic je opět otevřeno

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy, svátky a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč

Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Národní muzeum: Unikátní prapor z Bílé Hory

KDY: Denně 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 200-300 Kč

U příležitosti výročí popravy 27 českých pánů prezentuje Národní muzeum vůbec poprvé prapor, který byl přímou součástí bitvy na Bílé hoře. Tento originál mohou návštěvníci díky spolupráci s italskými partnery vidět v Muzejním komplexu Národního muzea ve výstavě 1620. Cesta na Horu až do konce září letošního roku. Příběh praporu je unikátní i díky tomu, že se stal významným předmětem v kostele P. Marie Vítězné v Římě.

Od Pakulu ke Kongresáku

KDY: Denně 10-18 do 12. září

KDE: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Zasedala tu KSČ, NATO i EU. Vystoupil zde Gorbačov, Obama, ale také Elton John a Bob Dylan. Generace dospívajících se tu učily valčík a během legendárních Rockfestů pogovaly v davu. Milion diváků tady tleskalo hraběti Drákulovi a astronomové tu vyloučili Pluto z planet sluneční soustavy. Touto budovou zkrátka prošly naše dějiny. Kongresové centrum Praha, dříve známé jako Palác kultury, letos slaví 40. výročí. Jeho příběh, který odráží moderní dějiny naší země, tato výstava shrnuje.



Národní muzeum: Sluneční králové

KDY: Denně 9-18 až do 30. září

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se otevřelo, ale kdo se do něj chce podívat "na dálku", pořád má možnost navštívit řadu výstav online. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Užijte si v Kotvě Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové.Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození.Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma



Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Z Pražského hradu rovnou do parku v Lánech

KDY: Středa a čtvrtek 14-18, víkendy a svátky 10-18

KDE: Zámecký park Lány, Zámecká 2, Lány, okres Kladno

ZA KOLIK: Zdarma

Návštěvníci Pražského hradu s okruhovou vstupenkou mohou navštívit bezplatně zámecký park v Lánech, kde můžete navštívit panelovou výstavu, která se vztahuje ke stému výročí zakoupení zámku státem (15. července 1921). Část expozice je věnována i slovinskému architektu Josipu Plečnikovi, který se významně podílel nejen na úpravách Pražského hradu, ale také zámeckého parku v Lánech.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Tento týden byly v pražském znovuotevřeném Světě medúz, největším evropském medúzáriu, slavnostně představeny nové atrakce pro návštěvníky. Provozovatelé ve spolupráci s OC Arkády Pankrác, na jejichž střeše se Svět medúz nachází, využili povinného uzavření k dalšímu rozšíření a vylepšení areálu. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve Světě medúz rodinám s dětmi. Na ně cílí novinky především. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

1+1 zdarma v Domě u Zlatého prstenu a v Podskalské celnici

KDY: Červenec a srpen, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Dům U zlatého prstenu (Týnská 630/6, Praha 1), Podskalská celnice (Rašínovo nábřeží 412/30, Praha 2)

ZA KOLIK: Základní vstupné 120 Kč (Dům) nebo 60 Kč (Celnice)

Muzeum města Prahy připravilo pro návštěvníky letní prázdninovou akci Vstupné 1+1 zdarma, která bude probíhat od 1. července do 31. srpna 2021 v Domě U Zlatého prstenu a v Podskalské celnici na Výtoni. Při zakoupení jedné základní vstupenky bude druhá zdarma. V Domě U Zlatého Prstenu je navíc pro dětské návštěvníky do 15 let připraveno překvapení v podobě drobného dárku v rámci akce Vylosuj si dárek. Pro všechny návštěvníky domu je pak připraven soutěžní kvíz. Každý, kdo správně odpoví na několik otázek týkajících se expozice v Domě U Zlatého prstenu Praha Karla IV. – středověké město, se dostane do slosování o účast na komentované prohlídce objektu pro 10 osob s odborným pracovníkem muzea. Konkrétní termín prohlídky bude domluven s výherci na měsíc září 2021.