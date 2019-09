KDY: Středa 11. září, 9-18

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma

Chodíte rádi do Švandova divadla? A víte, že jsou lidé, kteří do něj chodí každý den? Projdete se Švandovým divadlem a seznámíte se všemi funkcemi, které přispívají k tomu, abyste se mohli rádi vracet. Kdo všechno denně prochází kolem bedlivých vrátných, koho tu večer již nenajdete a bez kolika lidí by se představení neobešlo? To se dozvíte přímo u zdroje.

Divadlo dělají lidé. Diváci a jeho zaměstnanci. Využijte dne otevřených dveří, abyste se s nimi mohli setkat osobně.

A co je pro vás ještě nachystáno? Tradiční nezapomenutelné prohlídky divadla pod vedením členů našeho hereckého souboru, zábavné i poučné zároveň. A také ukázka z inscenace Smrt mu sluší.