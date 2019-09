Na 420 základních uměleckých škol spojilo své síly na letošním celostátním happeningu ZUŠ Open, který se uskuteční již 31. května – 1. června.

Malí umělci opět vnesou hudbu, tanec, divadlo či výtvarné umění do veřejného prostoru. Uměním ožijí náměstí, parky i ulice, zámky či kostely, ale i třeba vlaková nebo autobusová nádraží či kavárny a nákupní centra. Děti zamíří na řadě míst i do domovů důchodců či mateřských a základních škol. ZUŠ Open je co do počtu účinkujících největší kulturní událostí v České republice. Na akci kromě škol spolupracuje řada kulturních institucí jako Pražské jaro či Smetanova Litomyšl. Do jednotlivých akcí ZUŠ Open se zapojí i celá řada profesionálních umělců včetně symfonických orchestrů. „Nesmírně nás těší, že školy přicházejí s obrovským nasazením a vzájemnou inspirací. Každým rokem celý program projde velkým kvalitativním posunem a právě i z tohoto důvodu jsme se letos rozhodli termín rozšířit o jeden den,“ říká za vedení projektu Irena Pohl Houkalová.

Kde se v Praze můžete na ZUŠ open podívat?

Praha 1

MenART pro ZUŠ OPEN 2019 - na fascinující cestě umění

31. 5. / 18:00 / Anežský klášter, Milosrdných 14, Praha 1

Pod křídly Pražského jara se v programu netradičního koncertu představí první absolventi stipendijního programu MenART. Průvodci na fascinující cestě uměním jim byli v oblasti hudby Tomáš Netopil, Ivo Kahánek, Kateřina Kněžíková, Beata Hlavenková, Terezie Kovalová a Lenka Nová a v oblasti výtvarného umění Petr Nikl, Maxim Velčovský a Milan Cais. Více o MenART na www.menart.cz.

Koncert souborů

Pořádá: SZUŠ - Škola pro radost

31. 5. / 18:00-19:30 / České muzeum hudby, Karmelitská 2

Na koncertu zahrají všechny školní soubory: akordeonový, flétnový, houslový, klávesový a kytarový (pod názvem Kytarový gang). Vystoupí též vybraní sólisté.

Koncert k uctění památky Jana Hanuše

Pořádá: ZUŠ Jana Hanuše

31. 5. / 18:30-20:00 / Malostranské nám. 37

V Sále Emy Destinnové Kaiserštejnského paláce zazní skladby Jana Hanuše.

ZUŠ Open 2019 ve Valdštejnské zahradě Senátu parlamentu ČR

1. 6. / 10:30-21:00 / Letenská 4

Pod záštitou Senátu Parlamentu ČR se bude celý den odehrávat bohatý kulturní program škol ve Valdštejnské zahradě v režii základních uměleckých škol z celé ČR, který vyvrcholí večerním koncertem k oslavě 30 let činnosti ZUŠek v demokratickém státu za účasti patronky projektu režisérky Alice Nellis a dalších významných hostů. Návštěvníci se mohou těšit na hudební a taneční vystoupení 850 dětí, výstavu výtvarných děl, dílničky a workshopy.

Společný koncert ZUŠ Mšeno a ZUŠ Štětí

Pořádají: ZUŠ Mšeno a ZUŠ Štětí

1. 6. / 18:00-20:00 / České muzeum hudby, Karmelitská 2

V podání ZUŠ Štětí zazní například propracovaný souborový výkon třídy bicích nástrojů a v podání ZUŠ Mšeno všech sedm Písniček na jednu stránku Bohuslava Martinů



Dante

Pořádá: ZUŠ Blatiny

1. 6. / 19:00 / Divadlo na Prádle, Besední 3

Tanečně-divadelní představení na motivy Božské komedie.

Praha 4

Otevřená škola

Pořádá: ZUŠ Lounských

31. 5. / 15:00-18:00 / Lounských 4

Odpoledne plné umění. Koncerty, taneční představení, recitace básní i vlastní tvorby žáků ZUŠ, ale i návštěvy výuky na hudební nástroje nebo i možnost vyzkoušet různé techniky ve výtvarných dílnách.

Praha 5

Zahradní slavnost na Popelce

Pořádá: ZUŠ Na Popelce

31. 5. / 15:00-18:00 / Na Popelce 1/18

Vystoupení dechového orchestru Futrálek, sboru Popelka a kapel všech spřízněných oborů. V úvodu slavnostně pokřtíme nově zrekonstruovanou terasu a zpřístupněnou zahradu školy



ZUŠ Open na Slivenci

Pořádá: ZUŠ Na Popelce

31. 5. / 18:00-19:00 / Ke Smíchovu 16

Program složený převážně z hitů skupiny Olympic, které společně nacvičili žáci všech oddělení hudebního oboru. Zazní i sólová čísla a představí se i žáci výtvarného oddělení.

Pásmo hudby, tance a slova s projekcí výtvarných prací

Pořádá: ZUŠ Klementa Slavického

31. 5. / 16:00-19:00 / Zderazská 6



Open air koncert

Pořádá: ZUŠ Zbraslav

31. 5. / 17:00-20:00 / Elišky Přemyslovny 433

Program ZUŠ Praha-Zbraslav a jejich hostů ze ZUŠ Kyjov a Big bandu ZUŠ Biskupská. Moderuje redaktor Českého rozhlasu Tomáš Vacek.

Koncert "Děti dětem"

Pořádá: SZUŠ - Škola pro radost

1. 6. / 16:00-16:45 / Tělovýchovná 748

Na Den dětí zahrají žáci školy na koncertě „Děti dětem". Koncert ve spolupráci se Studiem Bubec.



Praha 6

Zahradní happening

Pořádá: ZUŠ Nad Alejí

31. 5. / 14:30 -18:00 / Nad Alejí 28, Petřiny

Open-air koncert, na kterém se představí žáci hudebního, tanečního, literárně-dramatického oddělení. Můžete se těšit také na výtvarné dílny.



Koncert duchovní hudby základních uměleckých škol

1. 6. / 15:00-16:15 / Kostel sv. Markéty, Markétská 1, Břevnov

Koncert duchovní hudby v režii ZUŠ z různých koutů republiky v překrásných prostorách Břevnovského kláštera na Den dětí. Zazní duchovní díla G. F. Händela, A. Dvořáka, J. S. Bacha, P. Jurkoviče či W. A. Mozarta a řady dalších.



Praha 9

OČI, UŠI, POZOR! ZUŠ OPEN V SATALICÍCH

Pořádá: ZUŠ Marie Podvalové

31. 5. / 16:00-20:00 / K Rybníčku 8

Taneční vystoupení i slavnostní koncert žáků ZUŠ. Program nabídne i celou řadu výstav: práce absolventů ZUŠ, fotografickou soutěž Nejzajímavější foto Satalic, klubu Barevná loďka i práce z dílniček Komunitního centra Jiřího Hubače.



Komponovaný multižánrový program žáků ZUŠ

Pořádá: ZUŠ U Prosecké školy

31. 5. / 16:00-19:00 / U Prosecké školy



Koncert DPS Paleček a The Different Ones Quartet

Pořádá: ZUŠ Ratibořická

31. 5. / 17:00-18:00 / Chvalský zámek - Na Chvalské tvrzi 857/4

Vystoupení dětského pěveckého sboru Paleček sbormistryně Šárky Mistrové a saxofonového kvarteta The Different Ones Quartet pod vedením Pavla Fiedlera. Koncert je pořádán ve spolupráci s Chvalským zámkem.



Praha 10

Koncert symfonického orchestru a souborů školy

Pořádá: ZUŠ Olešská

31. 5. / 19:00-20:20 / Korunní 60

V pestrém programu zazní v podání flétnových souborů, symfonického orchestru i nejlepších žáků školy klasická, populární i filmová hudba.