Výstava Kája Saudek "Od Aut po Ženy" v Tančícím domě

Výstava Kája Saudek "Od Aut po Ženy" se koná v Galerii Tančící dům od 27. března do 29. září 2019.

Král českého komiksu Kája Saudek se vrací do Galerie Tančící dům. Jaro a léto 2019 budou patřit největší retrospektivní výstavě Káji Saudka v Praze, která navazuje na úspěšnou expozici z roku 2015 s názvem Kája Saudek 18+. Ta byla zaměřená výhradně na Saudkovy erotické kresby. Erotická a pornografická díla jsou k vidění i na nové výstavě s názvem Kája Saudek "Od Aut po Ženy", ale jak už z názvu vyplývá, aktuální výstava představuje tematický i časový průřez tvorbou umělce.

Kája Saudek patřil ve svém oboru ke světovým špičkám s jedinečným stylem a byl jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků 20. a 21. století. Jeho tvorbu charakterizovala pevná dynamická linka, zábavné popisky, americký styl kresby a hlavně osobitý humor.

V galerii jsou k vidění díla od komiksu přes nejznámější filmové trháky až po nikdy nevystavenou erotickou tvorbu, která byla nalezena v pozůstalosti Káji Saudka. Součástí výstavy je také replika umělcova ateliéru s osobními předměty, které na výstavu zapůjčila rodina umělce. Expozice je rozprostřena do tří pater Tančícího domu, z toho jedno patro je věnováno erotické a tvrdé pornografické tvorbě Káji Saudka a je přístupné pouze návštěvníkům starším 18 let.

Unikátní soubor několika set děl bude v Galerii Tančící dům vystaven půl roku a představí i díla, která zatím nebyla nikde k vidění. Zastoupena jsou díla od komiksu přes ukázky práce pro film, až po volnou tvorbu zahrnující olejomalbu a volné umění. Výstavu doplňují dobové tiskoviny, 3D objekty, fotografie a videa.

Kurátory výstavy jsou Berenika Saudková a David Goldberg.

Otevírací doba galerie je denně od 9.00 - 20.00.

Vstupné:

Plné vstupné 190 Kč, studenti do 26 let a důchodci 110 Kč, děti od 3 do 15 let 60 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 390 Kč. Školní skupiny nad 20 osob 50 Kč za osobu.

Držitelé ZTP průkazu a děti do 3 let zdarma.