Zábavně vzdělávací akce pro všechny. Vzdělávací aktivity, prezentacea stánky různých organizací a také kulturní program, to vše vás dnes čeká na Karlově náměstí. Pro menší děti je připravena pohádka a pro všechny příchozí od 15 hodin vystoupení a bubenická show Tam-Tam Batucada.

Dopoledne od 9 do 13 hodin je určené především školám, odpoledne od 13 do 18 hodin veřejnosti.