Vietnam od severu k jihu

Kolem světa moderuje RNDr. Karel Wolf.

Poznejte zemi, o které jste možná slyšeli, ale také mnohé nevěděli. Přijďte a dozvíte se, kdo jsou Hmongové, kde najdete Sapu, Ninh Binh nebo Halong Bay. Zážitkem jsou i nedělní trhy s různými etniky – Květinový Hmongové, Černí Hmongové nebo Červení Dzaové. V historických městech Hue a Hoi An nás čeká císařská pevnost, zakázané purpurové město, hrobky a pagody. Těšte se na chutné národní speciality a poznejte to, co zatím zůstává mnohým turistům skryto.

Přednáší Magda Radostová.

Vstupné 120 Kč, www.mlp.cz.