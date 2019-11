Vernisáže na Pragovce / Kotra, Hošková, Frank a Schaitl

Pragovka Gallery a The White Room Vás srdečně zvou na další z řady synchronizovaných vernisáží, a to v pondělí 2.12. 2019 od 18:00. Zahájeny budou následující výstavy: Chiméra / Pragovka Gallery Pop-up Entering Continuities / Pragovka Gallery Entry Anežka Hošková / The White Room Součástí večera bude doprovodný program, setkání s kurátory i umělci.